Joven encuentra a un gatito en mal estado y se lo lleva a su casa para cuidarlo

Un acto de amor. A lo largo de los años, las personas han demostrado su buen corazón tras ayudar a animales que viven en deplorables condiciones al ser abandonados en la calle. Como sucedió en un reciente caso que se compartió en Facebook y otras redes sociales, el cual conquistó el corazón de los usuarios al difundir el noble gesto de una joven cuando rescató a un gatito de pocas semanas de nacido.

Aquel día, Matea salió de su casa para ir a su trabajo a bordo de su bicicleta. De pronto, un diminuto bulto en medio de la carretera le llamó la atención y no dudó en detenerse para averiguar de lo que se trataba, sin imaginar que se llevaría tremenda sorpresa.

El personaje en cuestión era un felino bebé en mal estado que deambulaba solo en busca de un poco de comida y agua. “La gente pasaba caminando y ni siquiera se detenía, lo que me hizo dar cuenta de que probablemente no obtendría la ayuda que necesitaba. Siempre he tenido una debilidad por los animales necesitados, y al verlo tan pequeño, caminar sin que nadie se preocupe, supe que tenía que hacer algo”, comentó.

Fue entonces que ella se ganó su confianza y lo metió a su mochila para trasladarlo a su vivienda, con el propósito de brindarle los mejores cuidados. En ese momento, el minino se sintió seguro al saber que tendría una nueva vida.

La muchacha bautizó a su ‘engreído de cuatro patas’ con el nombre de Gizmo. Además, recibió el apoyo de su pareja para transportarlo al veterinario, donde lo examinaron y le dieron un tratamiento para que se recupere en el menor tiempo posible.

Actualmente, Gizmo disfruta con sus dueños en su vivienda. Por otro lado, Matea divulgó las imágenes en su cuenta de Facebook. Ahí, se volvieron tendencia al alcanzar miles de reacciones. “Solo quiero que mi historia atraiga a alguien más para que esté atento a los animales más vulnerables y ayude en todo lo que pueda”, finalizó.