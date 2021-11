No dejarás de reír. Este domingo 21 de noviembre se experimenta un nuevo proceso electoral en Chile, donde sus ciudadanos elegirán al presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Sin embargo, varios detalles en particular no pasaron desapercibidos para los usuarios. A esta hora, se han cumplido las primeras horas de estas Elecciones 2021, donde las transmisiones de televisión y las redes sociales han dejado varios momentos virales que han inundado las múltiples plataformas, como Facebook, Twitter e Instagram.

Varios cibernautas aprovecharon este contexto para sacar una sonrisa al demostrar su creatividad y hacer graciosas imágenes de las Elecciones Presidenciales 2021.

Incluso las acompañaron con frases junto a personajes famosos y animados. ¿Quieres disfrutar de los más entretenidos memes? No te preocupes, en esta nota podrás ver los más originales que se han viralizado en las redes sociales.

Elección 2021 Chile: Los mejores memes que dejó la jornada electoral

