Mujer finge estar enferma para no ir al trabajo y su jefa la ve en un juego de básquet

Conseguir faltar al trabajo con alguna excusa se ha convertido en un arte para algunos empleados ingeniosos. Más de uno se ha reportado enfermo para evitar cumplir con sus labores, aunque a algunos la mentira les duró muy poco. Así sucedió con esta joven, cuya historia no tardó en convertirse en viral en TikTok.

La muchacha identificada con la cuenta @kdimagery360 contó en su red social que no quería ir a su centro de labores porque no podía perderse un juego de baloncesto. Por ello, decidió decirle a su jefa que se sentía mal de salud y que no podía salir de su casa.

Ante esto, la encargada de su trabajo accedió a darle el día para ausentarse y poder recuperarse. Sin embargo, se trataba de una mentira que Kimmy dijo porque tenía un boleto para ir a un partido de los Warriors y no quiso perder la oportunidad de verlos jugar.

En un principio, todo marchaba bien, incluso terminó el juego y regresó a su casa. Sin embargo, la situación dio un enorme giro cuando llegó a su trabajo y vio que tenía un correo de su supervisora en el que adjuntaba una foto de ella en el partido.

Kimmy contó que, desafortunadamente, había sido enfocada por la cámara del estadio, por lo que su jefa logró verla en televisión, así que decidió tomar una fotografía de la evidencia. Ella, por su parte, narró su historia a través de un pequeño video que tomó para sus seguidores de TikTok y mostró el email que le había mandado su jefe.

El clip se volvió viral en TikTok y generó un debate entre los internautas que tenían diferentes opiniones, aunque en su mayoría la apoyaban.