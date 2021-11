Leona intenta jugar con un hombre y este se lleva el susto de su vida

Te sorprenderá. Un hombre en México no pensó que terminaría asustado cuando visitó la casa de su amigo y encontró a la leona que tenía por mascota. Primero lo tomó a la broma y fingió divertirse, pero finalmente salió despavorido del lugar con una risa nerviosa. La escena no dejó de ser divertida para los usuarios de TikTok a pesar del susto.

El clip que fue compartido por la cuenta @barbaslopez385 pertenece a un joven que tiene por mascota una leona. En la secuencia de imágenes se observa cómo un amigo del usuario con una risa nerviosa indica que retiren al animal de su lado. “Ábreme pues”, señala mientras las personas de su al rededor se ríen.

El hombre que está subido en una plataforma para alejarse de la leona, se baja y corre directo a una puerta, el felino va detrás suyo y con sus patas rodea las piernas del hombre como quien desea jugar con él. Si bien el animal no se muestra agresivo en ningún momento con el joven, este no duda en repetir que lo quiten de su lado.

Los usuarios en la red quedaron sorprendidos con este tipo de mascota y hasta consideraron que era un delito. Sin embargo, en México, lugar donde se grabó el clip, la tenencia de estos animales está permitida. Según la Ley de Vida Silvestre, es legal tener especies exóticas si son adquiridas de vendedores oficiales y solo si los cachorros son nacidos en cautiverio.

Si bien la ley no prohíbe la compra de animales salvajes, estos no pueden ser exhibidos por las calles y deben estar confinados en su totalidad para no poner en riesgo a la ciudadanía. Es por ello que en esta parte del mundo es normal ver elefantes, pumas o leones como mascotas.