Magma, el gato que fue rescatado del volcán en La Palma, pero que no resistió más las heridas

Este año no ha terminado de forma positiva para varios países, entre uno de ellos España, puesto que el volcán de La Palma ha afectado, desde su inicio el 19 de septiembre, a miles de familias destruyendo sus viviendas. No obstante, el ser humano no ha sido el único damnificado, también se han encontrado lamentables casos sobre animales que han sido alcanzados por este fenómeno natural.

En las imágenes compartidas a principios de este mes por distintos medios en YouTube, vía la organización animalista Leales, se ve a un gato blanco luego de haber sido rescatado por tres fotoperiodistas: Carles Rabadá, Jordi Costa y David Melero. Los rescatistas bautizaron al minino como Magma y pensaban adoptarlo si nadie lo reclamaba.

Según la fuente, el animal vagó sin rumbo en la isla durante varias semanas. Para su bien, fue rescatado y recibió tratamiento, pero lamentablemente murió la semana pasada al tener los pulmones negros por la inhalación de los humos tóxicos de la erupción.

PUEDES VER: Conoce la tierna historia del perrito que esperó nueve meses para ver a la bebé de su dueña

“Los animales no pueden valerse por sí solos, necesitan de nuestra ayuda, y es admirable la cantidad de animales que se han rescatado de la zona del volcán”, comentó el rescatador de Magma a los medios.

Aunque el minino no logró soportar la contaminación del volcán, los fotoperiodistas dieron un ejemplo de que hasta el último momento se puede hacer algo. Después de todo, hay más animales que han muerto bajo el horror de la erupción, sin otra oportunidad; al menos Magma murió siendo querido.