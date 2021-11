La curiosa reacción de un caballo al probar por primera vez una sandía

A muchos nos encanta el sabor refrescante de la sandía, especialmente cuando hay un clima caluroso, pero ¿se puede alimentar a los caballos con este fruto? La buena noticia es que sí, no hay ninguna razón para que un équido sano no pueda, o no deba, disfrutarlo en cualquier época del año, como un tierno corcel que se volvió viral en TikTok.

El video, compartido por la cuenta @ktharleyhorse, fue grabado en una granja local de Virginia, en Estados Unidos. En este se ve el brazo de una mujer que sostiene un trozo de sandía frente a su mamífero. Luego, el animal empieza a olfatear la fruta y, finalmente, se la termina comiendo con gran entusiasmo.

A diario, la dueña difunde varios clips en los que alimenta a su animal con diferentes comidas sugeridas por sus seguidores. Pero el que llamó más la atención de los usuarios fue en donde comía la sandía. Por ello, ese video cuenta con más de 33.100 reproducciones. Algunos, incluso, comparten sus experiencias con sus équidos. ”El mío ama los muffins“, ”A mi caballo le encanta los limones, una vez dejé uno muy cerca de él y se lo comió“, comentaron.