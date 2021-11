Perrito se coloca al lado de su dueño para tomar una siesta junto a él

A través de Facebook se compartió un video que se ha robado el corazón de los cibernautas debido a la tierna reacción que tuvo un perro. Las imágenes del clip registraron el momento en que el can aprovechó el tiempo con el hombre que lo cuidó desde que era un bebé. A continuación, conoce todos los detalles.

PUEDES VER: Elefante bebé se pone contento cuando se baña por primera vez en una laguna

En más de una oportunidad, los perros han demostrado ser los mejores amigos del hombre. Así lo corroboró un cachorro en particular, que se ha vuelto ‘famoso’ en Facebook y otras redes sociales.

Las escenas registraron el instante en que can se recostó al lado de su dueño y ambos tomaron una siesta. “Es mi compañero inseparable. Los días que no me toca trabajar, yo paso tiempo con él”, escribió el autor de la publicación.

Miles de cibernautas de Facebook se emocionaron al ver las imágenes del clip, que es ya tendencia en países como México, Estados Unidos y España.