Perrito aprovecha la distracción de un hombre para meterse en su auto y se niega a salir

A través de las diferentes redes sociales se logran ver infinidad de videos que no tardan en convertirse en los preferidos de grandes y chicos. Los animales son los principales protagonistas de estos virales, tal como sucedió con un perrito que se ganó el corazón de los usuarios en TikTok.

En las escenas se vio a un hombre que estaba dentro de su vehículo. A los pocos segundos apareció un peludito corriendo por la calle y al ver las puertas abiertas del carro aprovechó para ingresar.

A la mascota no le importó que el hombre no lo conociera y se metió en los asientos traseros del carro. El sujeto no podía creer lo que le estaba pasando y solo atinó a salir de su unidad para ver si lograba sacar al asustado animal.

Usuarios en redes sociales se conmovieron de la situación del can y muchos señalaron que podría ser una mascota perdida y solo buscaba un lugar para descansar.

“Estaba recontra perdido y con miedo”, “Se subió con toda la confianza. El animal seguro tenía dueños con auto y usualmente lo llevaban a pasear. Bien se escapó o lo abandonaron”, “Irresponsabilidad total que lo hayan dejado en la calle porque rompía unas plantas”, fueron algunos mensajes que dejaron en la caja de comentarios en TikTok.