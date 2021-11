Joven sorprende bailando al ritmo del huayno y familia de su novia queda encantada

Una buena forma de ganarse a la familia de una pareja. En el país es impresionante saber que existen cientos de danzas que forman parte de la tradición cultural. Cada que suenan estos ritmos, es difícil no quedar maravillados con quienes se atreven a demostrar su talento ante los demás. Esto sucedió con un joven en la reunión familiar de su novia, quien no dejó de animar y grabar para TikTok a su pareja mientras bailaba Huaylas.

“Y así se los ganó a todos, lo quieren más que a mí”, indica la descripción del clip publicado por la usuaria @melhroca. En la grabación se observa a su joven novio, quien se atreve a bailar con la cumpleañera de la reunión familiar. “¡Vamos, maestra!”, se escucha decir a uno de los invitados que alienta a la mujer que está por bailar con pareja de su sobrina. Uno frente al otro, comienzan a bailar.

El joven lanza un grito muy característico en el huayno y zapatea al ritmo de la música. “Que no te humille, no te dejes intimidar”, grita la usuaria a su novio mientras toda su familia alientan a ambos. En un extremo están los tíos de la joven, quienes no dudan en admirar los pasos de baile tomando su cerveza y al otro lado están los otros familiares que con emoción graban el hecho.

La escena termina con la familia de la joven aplaudiendo la habilidad y talento de la tía cumpleañera de la usuaria y su novio, quien como bien menciona, ‘se ganó' a la familia. El clip ya es todo un viral con más de 1,7 millones de reproducciones, 182.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en TikTok.

“Aplausos para el enamorado, pero los borrachos de la izquierda”, “Si terminan los que más van a sufrir serán la familia”, “Quisiera ser como él, pero soy como los borrachos de la izquierda”. “¿Enamorado de Estados Unidos? No, que sepa bailar Huaylas”, “Ya se ganó la bendición de la familia”, “El baile genial, pero el grito que hizo fue un éxito”, reaccionaron con diversión los usuarios.