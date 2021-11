Joven se encuentra con un caballo en la calle y canta “Nadie me va a dominar” de Erik Rubín

Será motivo de muchas risas. En TikTok se viralizó la divertida historia que protagonizó un joven al encontrar un caballo en la calle. Exactamente, el muchacho lo vio en el parque y no tuvo mejor ocurrencia que cantarle un conocido tema musical de la película Spirit, el corcel indomable. Además, el hombre mostró el alimento que llevaba antes de finalizar el video viral.

En el clip de TikTok compartido por el usuario @israelhauyon se puedo apreciar al hombre mientras se encontraba repentinamente al caballo, que comía pasto del parque. Asimismo, fue él mismo quien grabó esta singular escena con su cámara de celular.

Se captó la sucesión de imágenes desde que el divertido muchacho se acercó al caballo para cantarle el tema musical “Nadie me va a dominar” de Erik Rubín con un tono bastante gracioso. Lo más llamativo de este video viral fue el ímpetu con el que interpretó la canción.

“No me rendiré, nunca yo me rendiré”, “Yo cantando mientras veía la película a los 7 años”, “No soy potro salvaje y no me domarán”, fueron algunos ocurrentes mensajes que dejaron algunos cibernautas. En TikTok, el clip ha superado las 146.000 reacciones y 2.613 comentarios.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.