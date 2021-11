Perrita callejera toca la puerta de la casa de una mujer en señal de ayuda y entra para parir

Una madre protectora. Las mascotas callejeras que están a punto de dar a luz, por lo general, suelen tener sus crías en la calle, donde se exponen a diferentes peligros. Sin embargo, una joven compartió la sorpresa que se llevó cuando una perrita callejera visitó su casa para parir a sus crías que estaban muy próximas a nacer. El hecho fue viralizado en TikTok, red social donde alagaron a la usuaria.

“Estaba a punto de parir en la calle”, indica la usuaria @zonamishi en su clip compartido en redes. “La había estado alimentando, pero no se dejaba agarrar”, añade la joven, quien muestra una escena de la perrita callejera con sus cachorros recién nacidos. “Un día antes de dar a luz, vino a tocar mi puerta, no supe cómo me encontró”, termina por señalar.

La ‘mamá' perruna sin casa, es grabada por la joven mientras cuida de sus crías y las amamanta. Los usuarios quedaron conmovidos con las imágenes del clip, que ya tiene más de 173.500 reproducciones, 31.500 ‘me gusta’ y cientos de comentarios en TikTok.

“Eres una gran persona, se te va a multiplicar lo que le estás dando”, “Vio en ti un alma pura y llena de bondad”, “Es increíble cómo ellos buscan a las personas que las van a cuidar”, “Te eligió por tu buen corazón”, “Ella es tan agradecida que te buscó cuando más necesito de tu ayuda”, “Gracias por ayudarla, eres un ejemplo”, reaccionaron.

Asimismo, cuando la usuaria fue consultada sobre las mascotas, ella indicó que varios de los cachorros ya habían sido colocados en adopción y tenían dueños para que no vivan en las condiciones en las que estuvo la perrita.