Joven es confundido por cuidador de autos al visitar un centro comercial

Un ciudadano se volvió viral en redes sociales tras ser confundido por un cuidador de autos dentro del centro comercial El Polo, ubicado en Surco. Según el clip, el usuario de TikTok habría recibido un gesto monetario de algunos conductores, tras ser confundido como empleado del lugar.

El usuario llamado @Davidoozo difundió un reciente suceso, según cuenta, estaba descansando solo unos minutos alrededor del estacionamiento y fue sorprendido por otros clientes del establecimiento.

Según la explicación del clip en Tiktok, el joven navegaba desde su celular y se percató que ciertos conductores se acercaban a él: “Yara, tío, me he quedado parado, así whatsapeando y me dan mi propina, causa, por cuidar su auto”, explicó el usuario para tiktok.

A continuación, el joven mostró las monedas reunidas de parte de los conductores, quienes lo habrían considerado un cuidador de autos. El video capturó la atención de miles de internautas y obtuvo más de 11.000 ‘me gusta’ y 190.000 reproducciones.

“Lo bueno es que trabajas honradamente”, “Unas moneditas siempre vienen bien”, fueron algunos comentarios dejados por usuarios de TikTok.