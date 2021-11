Rompen el asfalto para rescatar a un perro que quedó atrapado en una alcantarilla

Un perro se ha convertido en el centro de atención en distintas redes sociales luego de que se conociera que estuvo atrapado en una alcantarilla de Banfield, Argentina. Para rescatar al animal, se tuvo que romper la calle, el proceso duró cerca de 20 horas y un clip del mismo fue compartido en Facebook.

Medios argentinos informaron que el suceso se dio en la esquina de Capello y Antonio Mentruyt. Se cree que el can estuvo más de dos días atrapado. Y de no haber sido por sus ladridos y quejidos, los vecinos no se hubieran enterado.

En su desesperación por salir, el animal se metió aún en la alcantarilla. Ante esto, los transeúntes se preocuparon y pidieron ayuda a los bomberos y al personal municipal.

PUEDES VER: Mujer es sorprendida por el impensado abrazo que le da un caimán de más de 90 kilos

“Había un perro que estaba en un conducto a ocho metros. No podíamos acceder porque el conducto tenía unos 40 centímetros, así que tuvimos que romper la calle, empezar a hacer excavaciones. Vino Defensa Civil, Zoonosis y retroexcavadora del municipio. Encontramos por dónde pasaba el conducto y con un lazo lo pudimos agarrar”, contó Fernando Poziña, bombero sargento, según un video que publicó el municipio de Lomas de Zamora en Facebook.

“El perrito llegó en muy mal estado. Lo primero que vamos a hacer es estabilizarlo y obviamente después de que esté recuperado totalmente, conseguir una familia que lo quiera adoptar”, manifestó Stella Maris Miranda, directora de Zoonosis Lomas.