Perro sentado en el copiloto del auto ignora el llamado de su dueña por una curiosa razón

¿Quién no ha imaginado ser invisible alguna vez? Probablemente la gran mayoría lo ha hecho durante su niñez, otros luego de ver alguna película de ciencia ficción. Aunque para ciertas personas parezca difícil de creer, los animales domésticos también son bastante ocurrentes al creer que no los podemos ver. Al parecer, es justo lo que intenta hacer este perro mientras muestra sus dotes de ‘invisibilidad’.

El clip viral, publicado por el usuario de TikTok @janiceardolino, comienza con un can sentado dentro de un vehículo. Aunque lo más interesante es cómo reacciona cuando su cuidadora lo llama por su nombre. “¡Vinny puedo verte!”, es parte de lo que repite constantemente la mujer, al notar que su mascota la ignora e intenta cubrir la mirada con ambas patas.

Al presente, el popular video de TikTok ha sumado casi tres millones de visualizaciones, más de medio millón de ‘me gusta’ y 10.600 respuestas a la divertida escena.

“¿Yo no veo nada y ustedes?”, “¡Si no me ves, no estoy!”, “Está usando sus poderes de invisibilidad”, son algunos comentarios de los internautas.