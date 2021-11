Perrita sin hogar conquista los corazones de usuarios en redes por inusual sonrisa

En el mundo existen miles de mascotas que no tienen la suerte de contar con un hogar y una familia que les brinde protección. Una de ellas fue una perrita que se ganó los corazones de los usuarios en Facebook por su simpática y curiosa sonrisa. Aunque no cuenta con unos cuidadores que la consientan, esto no la ha amilanado y aún continúa en la lista de espera de adopción.

La pequeña bautizada con el nombre de Kumi aguarda en el Centro de Adopción Canino de Torreón (México) hasta encontrar a unas personas que les brinden mucho amor. Con su peculiar sonrisa, ha conquistado a más de uno; sin embargo, hasta el momento ninguno se ha animado a llevarla como nueva integrante de la familia.

Las fotografías de la mascota se han ganado los corazones de miles de usuarios en redes sociales. Foto: Facebook

Según explicó la institución en su página de Facebook “Apoya, adopta y salva a un perro de CCTorreón - somos voluntarios”, la mascota es una adulta de tamaño mediano que ya se encuentra esterilizada.

“Kumi busca una familia responsable, es tamaño mediano, casi pequeño, adulta, esterilizada y ya superó su miedo, ahora nos regala sonrisas y necesitamos ayudarla a encontrar hogar”, agregó la publicación.

Hasta el momento, el post ha logrado miles de ‘me gusta’ y ha sido compartido más de 1.800 veces en Facebook. Esperemos que uno de los cibernautas apoye la adopción y Kumi logre obtener un hogar que le brinde todo lo necesario para ser feliz y seguir demostrando esa notable sonrisa.