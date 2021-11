Su gata salió a dar un paseo y luego la encuentra con un cachorro que no es de su manada

Te sorprenderá. En TikTok se viralizó un video que fue protagonizado por una mujer y sus gatos. Los animales domésticos impresionaron a miles de cibernautas con una hilarante actuación desarrollada en una vivienda ubicada en Argentina. Las imágenes mostraron el entretenido momento, el cual fue difundido en las redes sociales.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Clauaguiilar se pudo apreciar cómo la dueña utilizó su celular para grabar la inesperada actuación de la felina.

Se captó la secuencia en la que la mujer busca a su gata, que salió de casa para jugar, y la encuentra recostada junto a sus crías. Sin embargo, un detalle en particular llamó su atención: resulta que la minina había metido al hogar un cachorro que no era parte de su manada, por lo que no pudo evitar quedar estupefacta.

Finalmente, la persona le comentó a sus seguidores que no pudo encontrar a la madre cerca de su vivienda, por lo que decidió conservar al minino desamparado como parte de sus mascotas.

“Creo que le faltaba uno de ese color”, “Madre no es la que engendra, sino la que cría”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 19.600 ‘me gusta’ y cerca de 365.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.