Joven descubre que su gatito quedó hipnotizado con el cortometraje de Taylor Swift

Una tierna escena. Hace unos días, la cantante Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su cortometraje All too well: the short film, que lleva de fondo la canción del mismo nombre que pertenece a su álbum Red (Taylor’s Version). Todos terminaron cautivados con la historia, hasta un pequeño gatito quedó hipnotizado, lo cual fue grabado y publicado por su dueña en TikTok.

Al parecer, el felino aprovechó un descuido de su propietaria para hacer de las suyas en el interior de su sala. Sin embargo, se detuvo y se echó encima de la alfombra para mirar con atención la televisión.

Fue entonces que la joven descubrió a su querida mascota, por lo que no dudó en sacar su celular para dejar en evidencia su singular acción. Tal como se aprecia en las imágenes, este permaneció quieto mientras disfrutaba del clip cinematográfico de la artista estadounidense que fue protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien.

Pese a que fue atrapado, al minino no le importó y continuó acostado para observar los 14 minutos de duración de la trama que contó sobre la ruptura de la compositora con el actor Jake Gyllenhaal.

Entretanto, su propietaria se animó a divulgar el curioso hecho de su ‘engreído de cuatro patas’ en su cuenta llamada @canyonmoonbeads en TikTok. De inmediato, consiguió más de 153.600 reproducciones que lo convirtieron en tendencia.