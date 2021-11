Joven anhela tener un vestido y su abuelito la sorprende al confeccionarle uno

Los abuelos deberían ser eternos: es lo que muchos piensan cada que observan videos de adultos mayores que conmueven con sus forma de ser y ocurrencias. Una joven que fue descrita por los usuarios de TikTok como “afortunada”, compartió en un video la manera en la que su abuelo la sorprendió. El hombre, que antes cocía, se propuso confeccionarle el vestido que ella tanto deseaba.

El clip compartido por @ana_flores111 mostró en imagen el modelo del vestido que a la joven le gustó. “Le dije a mi abuelito que tenía muchas ganas de un vestido de este tipo”, indicó. Seguidamente, ella comentó que el anciano no dudó en manifestar su interés en confeccionarle uno, a lo que la joven no se negó, ya que hace mucho que él no cosía.

En la secuencia de escenas se observa cómo el abuelo de a pocos marcó con tiza la tela roja y cortó con tijeras lo que iba a utilizar. Luego usó su máquina de coser y, con dedicación, logró juntar las piezas para confeccionar la prenda de vestir.

Si bien la joven mostró una parte del vestido al final del clip, no fue hasta que contestó el comentario de un seguidor que se pudo observa con claridad el diseño que su familiar había preparado para ella con tanto amor.

“Yo no quiero un vestido, quiero un abuelo”, “El vestido más caro en tu vida”, “Ese vestido vale más que cualquier vestido de marca. Vale el esfuerzo el tiempo de tu abuelito, vale todo”, “Ese vestido yo lo guardaría por el resto de mi vida”, comentaron los usuarios en el video de TikTok que ya tiene más de 22,3 millones de reproducciones.