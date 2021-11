Travieso perro choca un carro de golf contra el auto de su dueño y se va como si nada pasara

Un suceso increíble y gracioso a la vez. Los animales pueden tener actos inusuales en ciertas ocasiones. Este es el caso de un travieso perrito que se volvió tendencia en YouTube y otras redes sociales después de manejar un carrito de golf y chocarlo contra el automóvil de su dueño. El canino manejó el medio de transporte de forma casual.

Este video viral subido a la plataforma de YouTube comparte la escena de una mascota que salía de casa. En las imágenes se puede ver al travieso perrito caminar apaciblemente mientras se acerca al carrito de golf. En seguida, el divertido animal entra al coche y se queda un momento dentro.

PUEDES VER: Perrito demuestra su tristeza cada vez que su dueña sale de casa para ir al trabajo

Repentinamente, el vehículo se empieza a mover. La trayectoria que toma es circular. Por ello, apenas avanza unos segundos, choca con la camioneta de su dueño. De esta forma, el transporte frena y el perrito sale como si nada hubiese pasado. Todo esto fue captado en el área de diversión para niños por las cámaras de seguridad.

“El perro simplemente odia a Chevy. Y no lo culpo”, “Dog no tiene idea de cómo sucedió eso”, “Esto les enseñará a no quedarse nunca sin galletas para perros”, fueron algunos comentarios de los usuarios que visitaron esta publicación de YouTube.