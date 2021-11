Mascota pide ayuda a su ‘amigo’ perruno y a su dueña para sacar un objeto de la arena

Anécdotas de playa. Las mascotas suelen divertirse en paseos, y más si es que es en compañía de amigos y dueños. Una usuaria en TikTok mostró cómo su mascota vivió una pequeña aventura cuando en familia se dirigieron a la playa. Se trata de un perro que encontró un palo enterrado en la arena y pidió ayuda con sus ladridos a quienes estaban a su alrededor.

El clip compartido por la usuaria @meliharos lleva como descripción: “Las aventuras de Dólar”, y en el se presenta a un perro que, según comenta su dueña, lleva por nombre Dolar. En las escenas, la mascota encuentra un palo en la arena y no puede sacarlo, ladra al otro can de la joven como quien pide ayuda, pero este último no le hace caso.

Seguidamente, el perrito, que lleva puesto una prenda para el frío, se dirige hacia su ‘amigo’ perruno para despertarlo, no sin antes llevarle una pluma como obsequio para que lo ayude. La mascota logra despertar y, junto a su dueña, los tres se dirigen al lugar donde el perrito muy feliz les enseña su nuevo juguete.

“Da risa cuando le tira la pluma”, “Qué inteligente con eso de la pluma”, “Logró sacarlo”, reaccionaron los usuarios. Hasta el momento el clip ya tiene más de 45.000 reproducciones y varios comentarios, donde los usuarios aclaman una segunda parte en la que la mascota tenga un final feliz junto a su palo.