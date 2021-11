Gatita pide a su dueña que le devuelva a su cría y reacción de la mascota se viraliza

Te enternecerá. Los animales que se convierten en padres suelen proteger mucho a sus crías, tanto que no permiten que otros se les acerquen después de un determinado tiempo. Un usuario en TikTok compartió el curioso momento que vivió cuando agarró la cachorra de su gata por un momento. El clip generó millones de reacciones en las redes.

El clip difundido por @ibra_cats muestra cómo un joven carga en sus manos a la que parece ser la única cría de su mascota. Ambos animales, que son diferentes en aspecto, insisten en estar juntos al maullarle a su dueña, quien se da cuenta de la petición de los gatos y acerca al minino a la caja donde se encuentra su madre.

Una vez la gata acaricia a su cría, se acomoda a su costado y se echa. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la pata que la mamá gata coloca encima del gatito como si lo estuviese abrazando. Por su lado, el minino se arrastra y busca poder alimentarse de ella.

“Las mamás afectuosas son todas iguales, no importan si son humanos o animales”, “La gata no le dio permiso para que que la humana saque a su bebé”, “Da risa cuando el gatito maúlla porque lo jalan”, “El instinto maternal”, “Ella no quiere que toques a su bebé”, reaccionaron.

Asimismo, más de uno se divirtió con los comentarios de algunos internautas que simulaban ser la conciencia de la mascota: “La gata: gracias, Karen, por cuidarlo, ahora dámelo que lo estás cargando mal”, “La mamá gata: Karen, así no se agarra un bebé”, “Karen, ¿cuántas veces te he dicho que no es un juguete?”, bromearon.