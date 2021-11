Jimmy de ‘Pongámoslo a Prueba’: “Planeo subastar los productos y donar todo lo recaudado”

Los productos en las redes suelen engañar muchas veces a los usuarios, quienes terminan decepcionados con su compra. Sin embargo, desde el 2018, ‘Pongámoslo a Prueba’, un programa que comenzó en Youtube y ahora está en toda las redes como TikTok, ha ayudado miles. Gracias a Jimmy Álvarez, el joven de 32 años que continúa con este proyecto, este formato se ha convertido en la fuente más confiable para quienes desean no ser engañados al comprar algún producto.

“Yo he trabajado desde bebé. Hice unos anuncios y cuando era niño también. Luego, en mi casa tenía una tiendita de dulces para los vecinos y trabajé como DJ. Soy una persona a la que le gusta emprender e invertir su dinero. Además, no es un secreto que YouTube y Facebook pagan”, me responde Jimmy a la pregunta que muchos se hacen: ¿De dónde tiene los recursos para comprar tantos productos?

Desde su estudio en México, lugar en el que graba los videos que son una sensación en todas las redes sociales, Jimmy Álvarez, en conversación con La República, habla de sus inicios en las redes y algunas curiosidades y experiencias con ‘Pongámoslo a Prueba’

¿Cómo nació la idea de crear Pongámoslo a Prueba?

Anterior a ‘Pongámoslo a Prueba’ yo tenía un canal llamado ‘Mensajeros Urbanos’, donde hacíamos experimentos sociales. De repente me vino a la mente viendo videos en internet saber si las cosas que veía eran reales. ‘Pongámoslo a Prueba’ inicia desde eso, de querer saber qué cosas son reales o no. A partir de ahí puse a prueba productos, mitos y cosas virales.

¿Qué es lo que haces con todos los productos que compras luego de ponerlos a prueba?

Anteriormente muchos amigos y familiares me preguntaban dónde compraba los productos y yo se los regalaba, pero pensé que las personas también pueden usarlos. De acá a un tiempo, abriré una galería temporal para que la gente pueda verlos, usarlos y sentir esa experiencia. Ya al final haré como una subasta que sea divertida y que todo lo que se haya juntado, sea donado a alguna causa. Lo pondré a votación y que la propia gente ponga y elija cinco causas. La que más votos tenga, ahí irá lo recaudado.

Tienes una infinidad de productos, ¿has contado cuántos son?

No, quiero hacer la cuenta porque es una pregunta que me hacen muchos y también cuánto he gastado. No sé bien cuánto sea, tengo que hacer un video sobre ese tema porque a la gente le da mucha curiosidad y estaría padre. De YouTube creo que iban como 130 videos y ahora en TikTok van como 200 productos, no sé. Yo me imagino que deben ser como 300 productos.

¿Has sufrido accidentes con algún producto?

El otro día probé una esponjita para depilar y me ardió toda la noche el brazo. A veces sí creo que soy un poco descuidado, me emociono y uso los productos así a lo bárbaro, pero afortunadamente todo bien. Toco madera para que siga así.

¿Has seguido usando algunos de los productos que valoraste como muy buenos?

Tengo unos guantes que son los indestructibles, esos los he usado para muchos videos porque protegen muy bien las manos, el jacuzzi inflable, la freidora de aire. Definitivamente creo que mis favoritos son los guantes, son los que más uso. También tengo una manta para incendios y la pelota para incendios, uno nunca sabe. Estas cositas me sirven cuando hago pruebas con fuego.

En eso de valorar un producto tan bajo, ¿has recibido mensajes de las compañías para que te rectifiques?

Afortunadamente no, yo lo que hago es decir siempre la verdad. Ellos saben de que pie cojea su producto. Lo único que ha pasado es de una compañía que es grande y tiene muchos productos. Me dijeron que me los iban a regalar todos, pero me iban a indicar cómo hacer las pruebas. Yo les dije que no porque eso es como si su producto funcionara, pero tienes que hacer algo más y para mi es engañar a la gente.

¿Qué sientes cuando otros youtubers como Luisito Comunica imitan tu formato de poner a prueba los productos?

YouTube es una plataforma abierta entonces cuando la gente imita lo que haces es porque se dan cuenta que estás haciendo las cosas bien. También como lo dije, para mi es un honor que hagan ese tipo de cosas. Que tiktokers, youtubers y todos vean mi proyecto y quieran hacerlo, está padre.

¿Has pensado algún momento dejar el proyecto ‘Pongámoslo a Prueba’?

Creo que todos los proyectos tienen sus altibajos, todo llega a cansar, aburrir. En algún momento llegará a pasar eso, cuando sea así, vendrán mis nuevos proyectos, tengo unos tres. Yo seguiré haciendo esto hasta donde de y si la gente se cansa, verán una nueva versión de los proyectos de Jimmy, innovaré hasta donde se pueda porque me encanta ver la reacción de la gente. De momento, yo creo que todavía queda un rato, sino me verán en nuevos proyectos.

¿Qué es lo que pensó tu familia cuando decidiste empezar con tus proyectos?

Mi familia siempre me ha apoyado, siempre me ha dicho que haga lo que me guste. Mi papá tenía una frase que me repetía a diario: ‘Haz lo que te guste, no te des por vencido y nunca olvides lo mucho que te quiere tu padre’. Siempre he hecho lo que me gusta y he ido tras mis sueños. Mi mamá está emocionada, le gusta leer los comentarios y a mi hermano igual. He tenido la fortuna de tener amor, cariño y apoyo.

Finalmente, ¿qué les dirías a tus seguidores?

A toda la gente que me sigue, gracias por hacerlo, gracias por ver mis videos y apoyarme. Siempre agradezco sus hermosos comentarios, la audiencia que tengo es la mejor. En otros canales tristemente hay mucho hate que afecta a las personas. Yo he conocido gente que les dejan comentario y les afecta en su autoestima. Afortunadamente tengo una comunidad muy padre, bien buena, linda conmigo y estoy super agradecido con ellos.