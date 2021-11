Spotify: usuarios de México reportan fallas de Spotify tras el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

El último jueves 11 de noviembre, Taylor Swift presentó su último álbum llamado Red (Taylor’s Version) que cuenta con 30 canciones en el repertorio. No obstante, para mala noticia de muchos fanáticos, alrededor de la media noche hubo un pequeño colapso que impidió que los miles de seguidores puedan disfrutar del nuevo disco de la cantante pop.

Todo indicaría que fue la gran cantidad de audiencia la que hizo que la red social de música y streaming colapse y no permita que los usuarios de México puedan escuchar el lanzamiento. Por su parte, decenas de fanáticos alzaron su voz de protesta en Twitter y confirmaron que sí hubo una breve caída en Spotify.

Incluso algunos usuarios prefirieron ir a Youtube para escuchar las nuevas canciones, pues el estreno de la artista estadounidense mantuvo la misma hora para todas las plataformas musicales.

Al momento, ninguna cuenta de Spotify se ha pronunciado al respecto sobre este incidente; sin embargo, los usuarios ya confirmaron que el error se solucionó y ya pueden escuchar con total normalidad el álbum.

Este fue la señal que le apareció a los usuarios al querer escuchar el álbum. Foto: Twitter de porktendencia

Taylor Swift ha cambiado la hora de estreno de “All Too Well: The Short Film”

Taylor Swift emocionó a sus fanáticos de Instagram al anunciar que se estrenará el video de “All Too Well: The Short Film” el 12 de noviembre, mismo día en que ‘’Red (Taylor’s Version)’’ se publica. El último anuncio de Swift, el cual se dio hace unas horas, es un cambio de horario para el estreno.

En esa línea, la artista anunció un cambio de hora en la que se dará el lanzamiento a través de YouTube. Como se creía en un inicio, esta ya no publicará a la media noche. Si bien aún no se mantiene la misma fecha anunciada por la artista, el videoclip se lanzará a de las 6.00 p. m. (hora peruana).