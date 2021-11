Abandonan a su perrito en medio del bosque, pero este decide esperarlos para volverlos a ver

Una oportunidad de vida. A diario, los trabajadores de los diferentes refugios alrededor del mundo rescatan a animales que pasan por complicadas situaciones tras ser abandonados a su suerte por sus antiguos dueños. Tal como sucedió en un reciente caso que se compartió en Facebook, donde un perrito se acurrucó en un bosque al costado de una carretera a la espera de volver a ver a las personas que supuestamente le juraron amor y cuidados.

Todo empezó cuando Ruth Thomas-Coxon, una oficial de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), recibió una llamada de emergencia que informaba sobre el paradero de un can en malas condiciones que se refugió en una zona desolada de Inglaterra.

“El perrito de color bronceado estaba bastante débil y flaco, y extremadamente asustado. Cuando lo vi allí rodeado de hiedra, fue un espectáculo lamentable”, comentó en las redes sociales del establecimiento.

De inmediato, lo trasladó a un lugar seguro tras percatarse del terrible estado de sus patas traseras y que también necesitaba alimentarse. En ese instante, descubrieron que llevaba un microchip.

Fue entonces que se comunicaron con los propietarios, ya que creyeron que perdió. Desafortunadamente, obtuvieron una mala respuesta porque les dijeron que ellos lo vendieron a otra familia hace unas semanas. Eso significaba que perrito llamado Bang Bang había sido desamparado.

El perrito permaneció por un corto periodo en el bosque tras ser abandonado por sus dueños. Pese a todo, este quiso esperarlos y se acurrucó entre las hojas y padeciendo de hambre. Foto: RSPCA/ Facebook

“Es desgarrador pensar en él solo mientras el clima se ha estado deteriorando. Estoy muy contento de que ahora esté a salvo, reciba la atención que necesita y pronto pueda comenzar su búsqueda de un nuevo hogar amoroso”, manifestó Thomas-Coxon.

Con el pasar de los días, Bang Bang ha mostrado una mejoría en su salud y pronto será puesto en adopción para que tenga un nuevo hogar lleno de amor. “Es un perro tan fabuloso y será una maravillosa adición a la familia adecuada”, expresó su cuidadora.

Las imágenes del tierno can se divulgaron en la página oficial del albergue en Facebook. Ahí, alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios que lo volvieron tendencia en cuestión de horas.