Joven criadora de cuyes enseña por qué algunas de sus mascotas nacieron con malformaciones

Te sorprenderá. Las malformaciones congénitas no solo se dan en las personas, sino también en los animales que muchas veces suelen aparearse entre el mismo grupo familiar. A través de TikTok, una usuaria mostró a sus cuyes como un claro ejemplo de que no se deben mezclar a los animales ‘padres’ e ‘hijos’ en un mismo ambiente, ya que pueden tener crías con deformación.

“Cuando se aparean entre familia, hay malformaciones”, indica el texto del video publicado por la usuaria @s0lischaydelcusco, una cusqueña criadora de cuyes. En la secuencia de escenas, se observa cómo la joven carga a uno de los recién nacidos y muestra la malformación genética presente en sus patas torcidas.

Seguidamente, presenta ante cámara a otro de sus cuyes que también tiene una pata encogida. “Esto pasa cuando ponemos a los cuyes para que se crucen entre hermanos o entre padre e hijo”, indica. Como bien menciona, ambos animales muestra dificultad para poder movilizarse.

“Lo mismo pasó con una cría de mi perrita”, “No los sacrifiques, serían buenas mascotas”, “Generalmente cuando esto sucede, la madre se los come al nacer”, “Tu granja es consanguínea, refresca la sangre colocando nuevos padrillos y listo”, “Así sean de raza o no, no se pueden cruzar entre familias”, comentaron.

Hasta el momento el clip ya tiene más de 85.700 reproducciones y miles de reacciones de los usuarios que quedaron asombrados e indicaron tomar el consejo en caso tengan estas mascotas en casa.