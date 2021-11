El emotivo encuentro de dos ancianas tras 10 años sin verse

De vez en cuando, en las redes sociales, encontramos historias que nos ponen muy sentimentales. Eso es lo que ha ocurrido con más de 229.000 usuarios de Twitter que han quedado atónitos por una imagen viral que muestra el momento exacto en el que dos ancianas se reencuentran después de una década.

El usuario @importansiero relata que su abuela y su prima se contactan a menudo y siempre finalizan sus llamadas con un beso y con la frase: “Ya no sé si nos veremos aquí abajo o allí arriba”.

La razón por la cual no se veían no era por tener una agenda apretada o vivir a miles de kilómetros de distancia, sino porque una de ellas ‘’le cuesta la vida poder moverse’’, mientras que la otra ‘’no puede andar’' producto de dos operaciones en la cadera, indicó el nieto.

‘’Se han puesto muy felices’', es la última frase de la publicación que contiene la fotografía de ambas, y que ha cautivado los corazones de los cibernautas de Twitter. ‘’¿Puede ser más bonita y emotiva está foto? Me has hecho llorar’', ‘’Suficiente para hacer llorar a todo el mundo’', ‘’Se me ha metido un océano de lágrimas en la cara’', comentaron.