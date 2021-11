Perro es grabado emitiendo un curioso ladrido que causa ternura en las redes

Los animales se han convertido en el centro de atención de las redes sociales gracias a sus ocurrencias y travesuras que llegan a sorprender a los cibernautas. Esta vez, un perro se ha vuelto protagonista de un video compartido en TikTok, luego de causar ternura en miles de usuarios por su peculiar manera de pedir a su dueña que lo hidrate.

Tokyo, el nombre del pequeño can, emitió un particular ladrido que se asemeja a una vocalización, pero no lo fue, pues no existen investigaciones concretas que demuestren que un animal pueda hablar.

El video de la cuenta @wlancalvil_ está cerca de superar los 2 000 000 de reproducciones y cuenta con más de 319.700 ‘me gusta’. Los usuarios de TikTok, por su parte, dejaron hilarantes comentarios en la publicación.

‘’El perro se asustó al darse cuenta que si puede hablar’', ‘’Lo más gracioso es que todos lo felicitan’', ‘’Yo le hubiese pagado para que pida otras cosas, como dinero’', escribieron.