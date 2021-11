Compositora convirtió las disculpas de su exnovio en una canción viral

Una compositora estadounidense llamada Jax, conocida en TikTok por sus parodias de canciones, se convirtió en un éxito en esta red social al compartir una lectura dramática de las disculpas que le envió su expareja, quien pretendía justificar su infidelidad. La joven cantó acompañada por el ritmo de un violín.

El pasado 4 de noviembre, la artista compartió en TikTok su colaboración con la violinista Lindsey Stirling, en la que esta última tocaba una triste melodía mientras la primera repasaba las líneas del mensaje de texto de su exnovio.

“Hey. Sé que nunca me perdonarás por lo que pasó… Pero quería tener una oportunidad de explicarlo. Sé que no estuvo bien que ‘técnicamente’ me enredara con tu compañera de habitación… Pero la he estado pasando mal… y ese no es quien soy”, citaba Jax.

“¡He estado reprobando la mayoría de mis cursos y sabes que me acaban de despedir! Así que realmente apreciaría que me mostraras un poco de empatía y dejaras de hacerme sentir como un villano”, proseguía el texto del exnovio de Jax mientras Stirling tocaba las notas en el violín.

“Además, has estado muy ocupada con tu trabajo y me he sentido muy solo. Simplemente te extrañaba y fue un error de una sola vez. Te amo MUCHÍSIMO, mucho más que a Emily. ¿Qué se supone que le diré a mi familia? ¡Lo siento, ¿está bien?!”, intentaba justificarse el joven. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue esta parte del mensaje: “A propósito… ¿cambiaste la contraseña de Netflix?”

Luego de la popularización del metraje, Jax pidió en el primer comentario del clip que sus seguidores le enviaran sus propios textos de disculpas para crear nuevas composiciones.