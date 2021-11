Celebran baby shower sin imaginar que hecho fortuito desataría las risas de sus invitados

Pudo terminar en tragedia. De los miles de videos virales que circulan en TikTok, hay uno en particular que ha llamado la atención de muchas personas en el mundo durante los últimos días. En este se ve lo que le sucedió a una pareja que había preparado de la mejor manera su baby shower, pero no terminó como esperaba.

El hecho ocurrió en Mazatlán, un balneario mexicano de la costa del Pacífico en el estado de Sinaloa, donde los futuros padres habían organizado el evento en el que esperaban, además de compartir su alegría con familiares y amigos, reunir algunos elementos que les hacían falta para recibir a su bebé.

La filmación, que cuenta con más de 1 000 000 de vistas y 48.100 ‘me gusta’, muestra a la pareja esperando que una vela de bengala se encienda. Lo que nunca imaginaron los futuros padres es que las chispas del producto romperían los globos que se habían colocado para la decoración.

Una valiente joven tuvo una reacción rápida y logró lanzar la vela por la ventana para que no ocurra una tragedia, mientras que los demás invitados no lograron contener la risa. Un recuerdo que, por fortuna, no pasó a mayores y que los protagonistas recordarán toda su vida.