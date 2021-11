Serpiente se acerca a un perro para morderlo, pero este da el primer ataque

Gran conmoción en miles de usuarios de TikTok es lo que ha provocado un video viral difundido en la plataforma. Las imágenes registraron el momento exacto en que una serpiente intentó atacar a un perro. La dueña no dejó pasar este momento y grabó este espeluznante encuentro. A continuación conoce todos los detalles.

Como se puede ver en los primeros segundos del clip que tiene más de un millón de reproducciones, el depredador arrastró su cuerpo sigilosamente para atacar al can. A los pocos segundos, el cachorro se defendió de su adversario.

Miles de cibernautas de TikTok criticaron la acción que tomó la dueña, ya que se preocupó en grabar el momento y no en alejar a su mascota del peligro.

“Es lamentable que la joven no haga nada por defender al cachorro”, “Por suerte, el can no se dejó intimidar por la serpiente”, “Qué aterrador”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.