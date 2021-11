Perritos emocionados por viajar se suben a escondidas al auto de su cuidadora

Te robarán una sonrisa. Los animales domésticos son considerados la mejor compañía por cientos de personas, ya que suelen tener comportamientos muy divertidos en momentos que uno no se lo espera. Este es el caso de tres perritos que se emocionaron al ‘sospechar’ que su cuidadora se iría de viaje en el auto.

El video viral fue compartido por el usuario de TikTok @arturoalvarech. En la breve escena se escucha que la mujer, al verlos, les dice lo siguiente: “Yo dije nos vamos a Lima y subieron todos al carro. ¿Y a ustedes quién los invitó?”. En el interior del vehículo, cada perro buscó el mejor lugar para intentar pasar ‘desapercibido’, para lograr irse de paseo.

Los internautas, al ver el clip, reaccionaron de manera muy cómica. Algunos comentarios fueron los siguientes: “¡Ellos no necesitan invitación!”, “El blanquito: Si me pongo acá no se dará cuenta”, “Solo les falta aprender a manejar”.

Al presente, el clip ha sumado más de 116.600 reproducciones, casi 10.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios en la red social.