Nikimedicen y sus interminables anécdotas que hacen reír a miles en TikTok

Semanas después que se declarase el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, personas de todas partes no tuvieron otra alternativa que mantenerse en casa para evitar la propagación del COVID-19. Una de ellas fue Nicole Ugarte Cervantes, una joven que comenzó a grabar videos y publicarlos en TikTok con el objetivo de liberarse de la angustia y hacer reír a los demás.

A medida que avanzaban los meses su contenido se volvía cada vez más popular y visto por millones de usuarios de la red social. Esto, gracias a su singular forma de ser, ya que en repetidas ocasiones compartía sus entretenidas historias con su madre, sus queridos perros o sobre anécdotas personales.

Al presente cuenta con casi medio millón de seguidores, las marcas y emprendimientos peruanos se contactan con ella, e incluso, está colaborando con una agencia de influencers.

Pero, ¿cómo ha podido ir tan lejos? ya que antes de volverse popular en las redes sociales era una joven como cualquier otra, con altas y bajas. Es por ello que, para llegar hasta donde está ahora requirió de un gran esfuerzo, terapias y superación a lo largo de los años.

La República consiguió conversar con ella para conocer un poco más sobre sus inicios en TikTok, proyectos y sueños.

Al día de hoy, ella tiene 25 años, es graduada de Comunicación e Imagen Empresarial y su trabajo principal está enfocado en el sector inmobiliario. Esto es lo que ella hace en la vida real, pero por otro lado, en las redes se muestra como @nikimedicen. Es aquí donde saca a relucir su lado más divertido y espontáneo, para conseguir sacar sonrisas con su contenido de TikTok.

En realidad, como cuenta ella, siempre ha tenido el gusto por las cámaras, ya que en su adolescencia inició con un canal de YouTube junto a sus amigos, en el que salían a las calles para hacer experimentos sociales enfocados a la comedia.

Desde que tiene memoria ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos, los cuales le dieron la libertad de expresarse y demostrar quién es ella, y qué es lo que quiere. Es por ello, que al día de hoy se muestra siempre con una sonrisa y se ríe en situaciones que cualquier persona ha podido vivir.

Su primer video de TikTok al inicio de una pandemia mundial

Nicole cuenta que al principio cuando todos estaban obligados a cumplir con el confinamiento ella “veía a un montón de tiktokers y todos se veían demasiado hermosos y perfectos”, y fue entonces cuando se animó.

“Pero me maquillé a tal punto que sentía picazón en todo mi rostro. No era yo misma, pensaba que no tenía nada bueno para contar”, comenta Nicole. Le costó bastante poder adaptarse y encontrar su camino en la red social de TikTok. No obstante, al ganar cada vez más confianza en ella, logró volverse viral y generar las risas que deseaba.

Según ella, el contenido de @nikimedicen muestra su día a día y anécdotas divertidas. “Cuando salía con mi mamá o estaba en casa salieron los mejores videos. Recuerdo que hubo un día que estábamos juntas y había una patera para los perros. Comencé ese TikTok creyéndome muy nice porque había un sol que quemaba, y luego me fui a la piscina de mis tres perros. ¡A todos les gustó!”.

Los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar

A medida que los meses avanzaban, Nicole fue ganando una gran cantidad de seguidores desde el año pasado. Para ella esto representa “una locura”. Sin embargo, el 2021 ha sido un año que considera “entre los peores y mejores”, ya que comenzó a tener mayor alcance, a vivir sola, pero también fallecieron familiares cercanos debido al COVID-19.

“Falleció Sandra, mi madrina de 39 años. Cuando ella se fue en abril de este año me chocó, yo me tenía que mudar unos días después. En ese momento mi mamá dijo que viviría en el extranjero, y me propuso ir con ella. Pero yo dije que no, quizás en unos años la visitaré”, contó Ugarte.

Según las cifras que brinda el Gobierno, han fallecido más de 200.430 personas en el Perú debido al coronavirus. Dejando a miles de familiares de luto por el inesperado adiós de sus seres queridos. Entre ellos, la familia de Nicole Ugarte Cervantes fue una más.

“Hubo personas que notaron mi malestar. Me resultaba casi imposible tener que levantarme, arreglarme y sacar la dosis de energía que no tenía para hacer contenido, por eso, hice una pausa un par de semanas”, comentó.

Nicole Ugarte: “Mamá necesito ir al psicólogo”

En las redes, @nikimedicen comenta sobre las terapias a las que ha tenido que ir. El interés por el cuidado de su salud mental comenzó hace más de tres años, Nicole sintió que tenía temas pendientes que desde niña debía resolver. Fue entonces cuando se acerca a su mamá y le dice: “Necesito ir al psicólogo, no me siento bien, me falta voluntad para hacer mis cosas”.

Al conversar con Nicole, comentó que después de pensarlo mucho, decidió ir con un psicoterapeuta y resaltó algunas diferencias a comparación del psicólogo.

“Los psicólogos normalmente te dan consejos que con el tiempo te olvidas de ponerlos en práctica, en cambio, el psicoterapeuta es más objetivo, te escucha y luego te hace las preguntas precisas, hasta que tú mismo encuentras la respuesta. Es ahí cuando comienzas a entender varias emociones, todo se va conectando y te das cuenta de las razones por las que te sientes así”, cuenta la influencer.

Proyectos y sueños que desde niña desea cumplir

Nicole nos contó que la terapia le ayudó a superar varias dificultades, y que ahora se siente “recargada de energías”, por lo que, los proyectos con @nikimedicen no se van a regir a ningún plan e irán de acuerdo a lo que van proponiéndole.

Por otra parte, ha visto los detalles para viajar y conocer Arequipa antes de finalizar este año, y destacó lo siguiente: “Siento cierto temor, ya que es un viaje en el que quiero estar sola y vivir la experiencia por mi cuenta”.

Casi al final, mencionó que su sueño es conocer la India y Francia: “Incluso mi fondo de pantalla es sobre la cultura hindú, me gustan los rituales y sus ceremonias. Aunque también quisiera ir a Francia, mi sueño desde chiquita es ir a París y escribir un libro allá”.

Mensaje de aliento para sus seguidores y personas que pasaron por lo mismo

‘Nikimedicen’ como la conocen sus followers, contó que varios de ellos tuvieron el valor de confiarle sus historias sobre pérdidas de un ser querido: “Yo los leía y lloraba porque me decían que los había hecho sentir mejor con mis videos. Leer eso para mí fue algo maravilloso”.

“Yo les respondía sabiendo que mis palabras no les quitarían ese dolor porque nunca vas a olvidar a esa persona, y está bien, la idea es que siempre los tengas en tus mejores recuerdos. Sacar fuerzas de donde no las hay, es lo único que se puede hacer en ese momento”, concluyó Nicole.