Tiktoker muestra cómo viajan las mascotas durante los vuelos

Para muchas personas, viajar con sus mascota es importante. Ya sea porque tienen un viaje muy largo o porque no encuentran quién las cuide. Si has tenido la oportunidad de hacerlo, seguramente te has preguntando cómo es el ambiente en el que viaja el animal. Para responder a esta pregunta, un joven grabó un video que compartió en TikTok y otras redes sociales.

El usuario identificado como @djsugue asegura trabajar en el Aeropuerto Internacional de Vancouver y decidió responder las dudas de algunos de sus seguidores. Por esta razón, mostró dónde y cómo se ‘almacenan’ a las mascotas.

El clip de TikTok, que acumula más de 6 millones de reproducciones, muestra a un perro en su jaula y en el compartimiento de la bodega, poco antes de que se inicie el vuelo.

“Yo estaría llorando y vomitando durante todo el viaje en avión, sabiendo lo solo y asustado que está”, dijo un usuario.