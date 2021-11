Presentan al cuy más consentido llamado Max y conquista en redes sociales

¿Debería ser este el trato a todas las mascotas? La historia del cuy más mimado se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales. El animal llamado Max recibe sus verduras con un tenedor. La persona que ejecuta tal acción es su dueña, quien delicadamente atiende a su engreído mientras el clip es acompañado por el sonido “Pegaso su majestad”

Este video viral subido a la plataforma de TikTok fue compartido por el usuario @boscoymax. El contenido audiovisual ya tiene más de 5.504 visitas y ha superado los 170 comentarios. Asimismo, el clip ha logrado ser compartido por muchos internautas debido a la divertida forma en la que está vestido el cuy.

“El cuy siempre come y come hasta que llegue a la gordura”, “Está bello, pero la posición en la que está no creo que sea la correcta”, “Me hace acordar a mi cuy, él también comía así jeje”, fueron algunos comentarios de los usuarios que visitaron esta publicación de TikTok.