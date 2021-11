Perrito conoce al nuevo cachorro que adoptó su dueña y se niega a ser su ‘amigo’

Los perritos suelen ser los protagonistas de las más tiernas historias en las redes sociales. Pese a que millones de usuarios a nivel mundial comparten emotivos momentos, esta reciente publicación muestra a un perrito ‘egoísta y ‘celoso’ tras la llegada de un nuevo miembro a su familia. El video de TikTok ha hecho reír a miles de cibernautas.

Edith Díaz es la dueña de este cachorro. Ella decidió adoptar otro can para darle un hogar. Sin embargo, no imaginó que su mascota le daría tal bienvenida. Resulta que este perrito no aceptó muy bien la noticia de tener un hermanito.

Cuando el pequeño can daba vueltas por la sala para conocer el lugar, su ‘hermano mayor’ trataba de ignorarlo y solo lo observaba desde lejos. Su comportamiento dejó ver que no estaba para nada de acuerdo con el nuevo integrante.

Edith aprovechó la conducta del animal y comenzó a grabarlo. Tras publicar el video en TikTok, este alcanzó más de 19.000 likes en la plataforma. Además, los comentarios no tardaron en aparecer. “Los dos están lindos, seguro con el tiempo se harán amigos”, “Qué lindos, solo dale tiempo para que se acostumbre”, fueron algunos de ellos.