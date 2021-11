Perro sorprende al rescatar a su ‘amigo’ felino de una posible pelea con un gato callejero

El perro puede ser en muchas ocasiones considerado el mejor amigo del hombre, pero también de otros animales, como lo es de un gato en este caso. En TikTok, se publicaron las imágenes que demostraron la admirable acción de un can por proteger a su ‘amigo’ felino.

El usuario de TikTok @dogandcatforever11 colocó en la descripción del video el siguiente texto: “No, solo quédate aquí y compórtate”, dando a entender el mensaje que intenta expresar su perro hacia el minino. Es de saber que, los gatos son bastante territoriales por lo que en ciertas circunstancias pueden surgir altercados entre ellos. Para evitar que la salida de estas mascotas termine negativamente, uno de los canes se encargó de vigilar al felino para que no se enfrente al gato de la calle.

Al presente, el clip viral logró sumar más de 10 millones de reproducciones, dos millones de ‘me gusta’ y miles comentarios que han hecho reír a más de uno, en la red social de TikTok.

Algunas respuestas de los internautas fueron las siguientes: “El gato: No me voy, me llevan, pero a la próxima no te salvas”, “El perro: Karen me dijo que nada de peleas, vámonos”, “Wow, el perro sí es responsable”.