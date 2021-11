Perrito ‘interrumpe’ la boda de sus dueños por querer ir tras unos ciervos

Te hará reír. Las bodas, si son interrumpidas, suelen ser por personas; sin embargo, este no fue el caso de una pareja que se casó al aire libre. Un usuario compartió en TikTok la divertida escena que protagonizó un perrito cuando unos novios estaban por dar el sí. La mascota se percató de la presencia de dos ciervos y se robó la atención de los invitados.

Un fotógrafo de eventos grabó el preciso momento en el que un bulldog inglés empezó a ladrar estruendosamente en la ceremonia de una boda cuando vio a dos ciervos a menos de 20 metros. La joven pareja, que había decidido hacer la celebración cerca a un bosque, fue sorprendida con los animales y la reacción de su mascota.

“Yo quiero perseguir ciervos, no estar en una boda de humanos”, señala el texto del video compartido por @reelspils. Las risas de los invitados no cesaron ante los reiterados ladridos que parecían quejidos. La mujer que tenía al perro en sus manos quería mantener la seriedad, pero finalmente hasta los novios no resistieron.

Los usuarios en la red no tardaron en reaccionar el divertido clip: “No llevan a niños a las bodas y piensan que los perros son más tranquilos”, “Al perro se le olvidó como ladrar”, “Creo que no habría dejado de reírme en toda la boda”, “Cuando tu perro no quiere que te cases”, “El que quiera impedir que ladre o calle para siempre”, comentaron.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de 4,5 millones de reproducciones, 559.000 ‘likes’ y miles de comentarios de internautas que siguen bromeando con la escena.