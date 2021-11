Encuentra un gatito abandonado dentro de un supermercado y lo lleva a su casa para cuidarlo

Una nueva oportunidad. Lamentablemente, algunos animales sufren de abandono ante los malos tratos de sus dueños. Sin embargo, existen personas de buen corazón que no dudan en ayudarlos para que tengan una mejor vida. Como sucedió en un reciente caso que se compartió en YouTube y otras redes sociales, donde una mujer adoptó a un gatito que se refugió en las instalaciones del famoso supermercado llamado Walmart.

El mes pasado, Annie Rahe visitó el establecimiento en horas de la tarde para hacer sus compras y se animó a echar un vistazo a las decoraciones navideñas. De pronto, un detalle le llamó su atención que la dejó paralizada.

Se trataba de un felino de poco tiempo de nacido que se acomodó en los estantes para tomar una siesta. Fue entonces que ella se comunicó con un trabajador para buscar respuestas sobre el hecho. “Me informó que había sido abandonado en el estacionamiento de Walmart y seguía entrando a escondidas a la tienda y escondiéndose debajo de las tarimas. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo allí, pero me dijo que otros habían tratado de sacarlo”, comentó.

PUEDES VER: Familia escucha extraños sonidos y descubre a unos osos salvajes afuera de su casa

“Era tan pequeño y estaba tan sucio, la idea de que él estuviera solo me destruyó el corazón. No me iba a ir sin él”, manifestó Rahe. Por esta razón, adquirió una lata de comida que colocó en el suelo para tratar de ganarse su confianza. Después, agarró una caja de contenedor de basura para meterlo y llevárselo en su vehículo con dirección a su vivienda.

Ella bautizó a su ‘engreído’ con el nombre de Wally en honor a la tienda. Además, se hizo cargo de sus cuidados para lograr su recuperación con la finalidad de presentarlo con sus otras mascotas. “Tengo que caminar con cuidado alrededor de él porque siempre está justo debajo de mis pies. ¡Es muy juguetón con todos sus juguetes nuevos y es maravilloso, usa su caja y su poste para rascar!”, expresó.

PUEDES VER: Buceador se sumerge en el fondo del río Nilo y se encuentra con cocodrilos

Por otro lado, las imágenes protagonizadas por el pequeño minino se divulgaron en la cuenta de la mujer en YouTube y TikTok. En cuestión de horas, se volvieron tendencia al alcanzar más de un millón de reproducciones.