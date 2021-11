Un trabajador de aeropuerto reveló el lugar en el que viajan las mascotas durante un vuelo

Cada vez que una persona decide llevar a su mascota de viaje en un avión, crece la intriga de saber en dónde estarán ubicados durante el vuelo. Es por eso que un usuario en TikTok aclaró las dudas que se generan cuando las personas toman la decisión de llevarse a sus mascotas y no dejarlas a cuidado de otros. El clip no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones divididas.

El usuario @djsugue suele mostrar en su contenido el trabajo que desempeña en el Aeropuerto Internacional de Vancouver (Canadá). En uno de sus tantos videos, decidió grabarse respondiendo la interrogante de una seguidora. “Puedes mostrarnos dónde es que colocan las jaulas de los perros. Por favor, estoy planeando llevar a mi mascota conmigo, pero estoy asustada”, señala.

En la escena, el joven contesta con una grabación en la que se aprecia que las jaulas de los perros, son ‘almacenadas’ en un ambiente muy cercano al depósito de maletas. Dentro de este compartimento de la bodega, muestra durante unos segundos a un perro que está en un jaula asegurada ante las turbulencias.

“Hola, aquí un agente de rampa. Este es el frente del jet. Está presurizado, calentado y las luces permanecen encendidas. El personal de la rampa ama a sus mascotas y se asegura de que estén seguras”, “Nosotros amamos a sus mascotas y siempre nos aseguramos de que estén seguras”, reaccionaron algunas personas que trabajan en aeropuertos.

“Mi perrita jamás lo soportaría, o viajamos juntos en cabina o no viajamos”, “Si no tengo con qué pagarle un asiento al lado mío, mejor que lo cuiden mis padres mientras viajo”, “¿Si le hay turbulencias y las maletas van contra el perro? Lo siento, pero no lo permitiría”, fueron los comentarios en desacuerdo.