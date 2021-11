Conmovedora escena de un gato parapléjico ‘corriendo’ impresiona a millones de internautas

Las mascotas con discapacidad también existen, si bien no es común ver alguna por las calles, en las redes sociales las hay. Un minino llamado George ha servido de inspiración y ha conmovido a millones en la plataforma de TikTok, gracias a su increíble entusiasmo para moverse.

George tiene poco más de un año, y pese a su corta edad, ha enfrentado muchas dificultades en su vida, ya que es un gato incapaz de usar sus dos patas traseras. A pesar de ello, él no ha permitido que este impedimento lo detenga. De hecho, lo demostró en un clip compartido por el usuario @twopaw.drive de TikTok, donde muestra su vivaz energía.

En las imágenes, su dueño está moviendo un recipiente de comida para felinos con la intención de que lo oiga George, segundos después, el pequeño minino ‘corre’ hacia el área de la cocina.

Los esfuerzos del admirable felino han sido vistos por más de 27 millones de usuarios, también acumuló cuatro millones de ‘me gusta’ y superó los 51.000 comentarios en la red social de TikTok.

Entre las respuestas a la escena, un internauta preguntó lo siguiente: “¿Sus piernas frotándose contra el suelo constantemente no le hacen daño?”, a lo que el cuidador respondió: “¡Sorprendentemente no es así! Le crece suficiente pelo en las piernas para que su piel no haga contacto directo con el suelo”.