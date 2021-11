Compra un plato antiestrés para su perro, pero este prefiere comer sus croquetas en el piso

Los dueños de animales suelen comprar artículos que beneficien a sus mascotas. Sin embargo, en ocasiones estos productos no son del agredo de los engreídos de cuatro patas y más de una vez los han dejado en ridículo al no querer usarlos, como sucedió con un joven que se llevó una ingrata sorpresa con su peludito. El video no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Un muchacho adquirió un plato antiestrés con la finalidad de que su fiel engreído redujera la velocidad de ingerir sus alimentos. El joven sirvió la comida en los diferentes espacios que tenía el cuenco sin imaginar que el animal se aburriría demasiado pronto.

Tal como mostró un clip que se viralizó rápidamente, el perro llegó para comer sus croquetas, pero al no poder meter su hocico en el recipiente, lo tomó con los dientes y lo lanzó por el aire.

Las croquetas salieron volando y el can de inmediato se puso a recoger todo lo que se encontraba a su paso. El hombre se quedó asombrado de la inteligencia de su mascota para resolver su problema con gran rapidez.

El video ha sacado miles de sonrisas en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar y más de uno tomó con humor la reacción del ‘estresado animal’.

“Ese plato lo estresó más”, “El perro: a mí no me pongas a prueba”, “El perro salió más inteligente que el dueño”, “El bulterrier comió como se le dio la gana”, “Ese plato estresa más que la COVID-19″, fueron algunas reacciones a la publicación de redes sociales.