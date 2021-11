Perro se enfrenta a puma que ingresó al patio de su casa para proteger a su familia

Cuando un animal, sobre todo un perro, es criado con amor y sus dueños les demuestran protección y seguridad, estos suelen retribuir todo el cariño de la manera menos pensada. Tal como ocurrió con Rocky, un perrito que no lo pensó dos veces cuando supo que su familia corría peligro al recibir la visita inesperada de un puma en su casa. El video ya es viral en YouTube.

Todo ocurrió en una vivienda situada en Verne, California. Esta casa, se encuentra cerca de un bosque, por lo que no es inusual encontrarse con algunos animales salvajes cerca del camino. Sin embargo, una familia jamás imaginó que verían a uno de estos en su propia casa.

Cuando vieron al depredador en su vivienda, no supieron qué hacer. Para ello, Rocky se encontraba en el patio trasero, muy cerca del felino. Comenzó a ladrar fuerte y al ver que no se iba, se levantó y salió a enfrentarse con el enorme animal.

Este último no tuvo otra opción que salir huyendo de la casa. Cuando se retiró, camino hacia el bosque, el can salió detrás de él para asegurarse de que se haya ido. “El puma me estaba mirando directamente. Era enorme. Rocky corrió tras el gran felino, salió del patio trasero y subió la colina detrás de la casa. La única razón por la que fue tras el puma fue para asegurarse de que estoy bien”, contó Mary Padres, dueña del can, para CBS News.

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron toda esta escena que rápidamente se volvió viral en varias plataformas, principalmente en YouTube, donde ya ha conseguido miles de reproducciones y comentarios.