Jóvenes recrean los retos de serie El Juego del Calamar en la vida real

El gran éxito de Netflix El Juego del Calamar sigue causando furor en todo el mundo. Un famoso ‘vlogger’ recreó un área de juegos de la serie para que los más valientes probasen desafíos difíciles, pero a diferencia de la ficción, nadie corrió riesgo. Todos los retos fueron registrados y subidos a YouTube.

Los participantes jugaron a tira y afloja con la cuerda, a las canicas, a recortar formas en las galletas de azúcar, el puente de cristal (reconvertido en una pasarela de madera inestable con una piscina debajo) e incluso el tradicional coreano el juego del calamar.

El ganador del concurso se llevó una cuantiosa suma de dinero tras ganar el último y más esperado desafío, y todo el proceso fue subido al canal de YouTube de Dylen Dror, que cuenta con más de 123 mil suscriptores. Los suscriptores del ‘vlogger’, por su parte, no dudaron en comentar que anhelan participar de algún desafío. ‘’A eso sí me animo a jugar’', ‘’A mi sí me gustaría participar’', sostuvieron.