Gatito interrumpe a su dueño mientras trabaja para pedirle que lo acaricie

In fraganti. Durante la pandemia por la COVID-19, las personas tuvieron que adaptarse a trabajar desde sus hogares. Sin embargo, algunos presentaron unos inconvenientes a consecuencia de las travesuras de sus queridas mascotas que aprovecharon el tiempo de tenerlos a su lado. Tal como ocurrió con un curioso caso que se compartió en YouTube, donde un joven captó el preciso momento en que su gatito interrumpió sus actividades tras sentarse sobre los teclados de su laptop para llamar su atención.

Para cumplir con sus labores, el muchacho acomodó un espacio en su habitación y solía pasar unas largas horas en el interior. Esta situación disgustó a su ‘engreído’ que buscó la manera de que no lo ignore para que jueguen juntos.

Por esta razón, el felino se subió a su escritorio y se movió de forma lenta frente al aparato portátil. Sin dudarlo, su propietario cayó en su trampa al acariciarlo en varias ocasiones. Incluso lo llenó de besos para demostrarle su amor.

El chico no imaginó que su minino lo iba a distraer en toda su jornada, por lo que tuvo que reportarlo. Fue entonces que colocó su cámara para grabarlo a escondidas, con el propósito de que le crean sus compañeros.

“Para los que me preguntan: ¿Por qué no me rinde el trabajo?”, escribió en la descripción de las imágenes que divulgó en su cuenta de YouTube y Facebook. Con más de 30.000 reproducciones, se volvieron tendencia. Además, muchos se sintieron identificados con su experiencia y contaron sus propias vivencias con sus animales.