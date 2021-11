Niño brinda ayuda a su perrito para que pueda salir a jugar

Un trabajo en equipo. Miles de cibernautas son testigos de los más divertidos videos que se comparten a diario en redes sociales. Esta vez, un clip se ha vuelto viral en TikTok, el cual nos muestra a un pequeño que se volvió cómplice de su perrito tras ayudarlo a escapar de su casa.

Al parecer, la mujer los había castigado y no los dejaba salir a jugar en el parque, y ya que el menor no podía escapar, no se le ocurrió mejor idea que ayudar a su mascota en su fuga para que se divierta.

PUEDES VER: Vigilante de tienda Zara toma la temperatura a un perrito que quería ingresar al local

El video que fue publicado por el perfil de TikTok @nadiapoy cuenta con más de 5.5 millones de vistas y 54 mil ‘me gusta’. Los comentarios en el clip fueron diversos, hubieron usuarios que estuvieron de acuerdo con la acción del bebé. ‘’Me hicieron el día’'; sin embargo, otros mostraron su rechazo porque señalaron que ‘’el animalito corre peligro en la calle’'.