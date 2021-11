Minino que jugaba tranquilo fue sorprendido por un cachorro que lo jaló de las patas

La relación de perros y gatos es conocida por no ser la mejor; sin embargo, hay excepciones cuando estos animales domésticos son criados adecuadamente. En un clip de TikTok, un joven grabó a sus dos mascotas que paseaban en la azotea de su casa. El gatito, quien daba vueltas lejos del can, quedó asustado cuando este fue directo a él para jalarlo de las patas.

El clip publicado por el usuario @briosperez mostró a estos dos animales que, como su dueño contó, salen a la azotea “por la mañanas y tardes a tomar el sol”. En la escena se observó al minino que caminaba con tranquilidad hasta que el perro se dirigió a él para molestarlo. Lo jaló de las patas con su hocico y lo arrastró unos cuantos centímetros.

Seguidamente, el joven reprendió al cachorro cuando escuchó que el gato maullaba por lo sucedido. Esta no fue la primera vez que el usuario mostraba la relación de los dos animales. Si bien aparentaron no llevarse bien, en otros videos les tocó estar tranquilos cuando tenían que dormir juntos.

“Para el perrito, el gato estaba muy cerca de caer, por eso le jaló de la pata. No le quiso hacer daño”, “El perrito quiere jugar, pero no sabe que no tiene su misma fuerza”, “Cuando crezca, el gato le va a regresar el jalón”, “Típica relación de hermanos”, reaccionaron en TikTok.

Hasta el momento, el clip publicado en tan poco tiempo obtuvo más de 2,6 millones de reproducciones, 399.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de usuarios que pedían más videos de este dúo.