Influencer hizo sorteo de camioneta entre sus seguidores y su madre resultó ser la ganadora

Lore Garza, una influencer mexicana, se ha visto envuelta en críticas debido a un reciente ‘conflicto’ con sus seguidores. La creadora de contenido en Instagram realizó el sorteo de una camioneta, pero grande fue la sorpresa de todos al ver que la ganadora de dicho concurso fue su mamá. Los comentarios que denunciaban fraude llenaron la plataforma de la influencer.

Todo inició cuando la joven, que cuenta con más de 140.000 seguidores, anunció que uno de ellos sería el dueño de una camioneta de último modelo. El día llegó y todos sus suscriptores se conectaron para presenciar el momento exacto en el que la muchacha realizaría el sorteo.

En el video publicado se puede ver cómo la muchacha dicta el nombre del ganador al azar, pero, para sorpresa de todos, la acreedora del vehículo resultó ser la mamá de Garza, quien se encontraba a unos cuantos metros de ella.

La mujer saltó de emoción al saber que se llevaría el costoso premio. Como era de esperarse, los seguidores de la joven comenzaron a mostrar su rechazo ante el resultado. Muchos de ellos denunciaron que hubo fraude durante el proceso.

Ante ello, la influencer emitió un mensaje en el que detalló que, al tratarse de un gran premio, realizó la rifa a través de la Lotería Nacional. Menciono, además, que el organismo no controla los ganadores, pues se eligen al azar.

“Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar. Si la intención hubiera sido hacer un fraude o haber hecho algo turbio, jamás, y esto creo es cuestión de lógica, hubiera puesto el nombre de mi mamá ni me hubiese expuesto a esta situación”, mencionó la influencer. Las redes sociales como Facebook e Instagram volvieron tendencia este hecho.