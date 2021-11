Ocurrente paloma aprovecha que un turista está distraído para ‘robarle’ su cartera

Diariamente se publican videos que logran entretener a los internautas en redes sociales, tal como sucedió con un reciente clip compartido a través de TikTok, donde una paloma se convirtió en el centro de atención por su peculiar comportamiento con unas mujeres que visitaban un mirador.

Una de las turistas estaba maravillada del lugar y dejó sus pertenencias —entre ellas estaban su cartera y su celular— en uno de los muros; sin embargo, no imaginaron que el travieso pájaro osara llevarse solo su monedero.

El emplumado animal voló bajo, se paró un momento sobre las cosas y de repente alzó vuelo dejando a la propietaria realmente sorprendida. La muchacha corrió para atraparlo y quitarle su pequeña bolsita, pero sus esfuerzos fueron en vano. La palomita se fue con destino hacia unas escaleras y se alejó rápidamente del lugar.

La otra mujer que acompañaba a la joven no paraba de reír por el inusual y sorpresivo ‘atraco’ del que fueron víctimas por la pequeña ave. Usuarios en redes sociales no tardaron en dejar sus divertidos comentarios entre los que destacaron que “ya no se puede confiar en nadie”.

“Esa paloma esta entrenada para delinquir”, “Se llevó la plata de la renta”, “Ya no se puede confiar ni en las aves”, “Se pudo llevar el móvil, pero eligió el dinero”, “El ave necesitaba también el teléfono para comunicarse con su familia”, “La paloma se llevó la fortuna”, fueron algunas reacciones a la graciosa publicación de TikTok.

