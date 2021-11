Jóvenes encuentran un caballito de mar agonizante en la playa, pero no pueden salvarlo

Un encuentro no tan común. Muchos animales marinos quedan varados y los más pequeños no son la excepción. En TikTok, unos jóvenes mostraron ante cámaras el caballito de mar que encontraron mientras daban un paseo por una playa del litoral peruano. Por más que quisieron ayudar a este indefenso animal, no fue posible.

El clip compartido por @eduardodiaztiktok muestra a un ejemplar de caballito de mar que no puede regresar al océano. Las olas lo arrastran a la orilla, los jóvenes intentan ayudarlo, pero es en vano. “Se está muriendo, creo que nunca había visto uno tan grande”, comenta uno de ellos.

PUEDES VER: Perrita cabecea la pelota que le lanza un hombre y enternece a las redes

En la secuencia de imágenes, se muestra cómo el singular pez intenta moverse. Uno de los jóvenes lo sujeta con su mano, pero el movimiento de las olas, hace que sea arrastrado por el agua. “Lo han atacado, por eso se está muriendo”, termina por decir.

“De veras es muy grande para ser un caballito de mar”, “Me parece que no podía nada, porque lo hacen en vertical, es decir, parados” “Hay que proteger nuestra fauna”, comentaron algunos usuarios que quedaron sorprendidos por la escena.

Cabe señalar que la pesca de esta especie, se encuentra prohibida en el país desde agosto del 2004. En la actualidad, el caballito de mar que más frecuenta el Perú es el hippocampus ingens, que a su vez está incluido en la lista de animales vulnerables y amenazados.