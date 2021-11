Colocan sábana para evitar que perro se caiga del tercer piso, pero este decide ‘autorescatarse’

En varias ocasiones, hemos visto a gatos atrapados en lo alto de árboles, postes de energía eléctrica o hasta en casas abandonadas. Los bomberos acuden al auxilio ante el llamado de los vecinos para rescatarlos; sin embargo, un clip publicado en TikTok ha sacado más de una carcajada al ver que un perro decidió ‘autorescatarse’.

Las imágenes compartidas por @biralj76 mostraron a un grupo de personas muy nerviosas y sujetando una extensa sábana. Pues, un travieso canino se hallaba caminando por la cornisa de la ventana de un edificio.

Los vecinos estaban impacientes y temiendo lo peor, ya que una caída desde el tercer piso podría acabar con la vida del animalito. Después de varios minutos sujetando la sábana, un inusual hecho dejó a todos impactados.

La inteligente mascota decidió ingresar a la casa por una de las ventanas que se encontraba abierta. Al ver que el perrito no corría peligro, se quedaron mirando y decidieron ingresar al edificio.

Las imágenes han sacado más de una sonrisa en unos y otros opinaron que los propietarios de los animales deben tener mayor cuidado con las ventanas y las puertas de sus viviendas.

“Los dueños deben poner protección a la ventana y al balcón”, “El perrito: quieren que salte no. Mejor me voy por las escaleras”, “Gracias a la gente que tuvo paciencia de esperar ahí. Afortunadamente, no se hizo daño”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios de TikTok.